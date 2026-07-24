Johnny Depp torna sul grande schermo nel ruolo di Ebenezer Scrooge nell'ultima trasposizione di Canto di Natale

Non serve che vi raccontiamo la storia di Canto di Natale, dato che il leggendario romanzo di Charles Dickens è popolare da oltre un secolo, venendo persino adattato in film e televisione innumerevoli volte. Tuttavia, se non conoscete bene le prove che Ebenezer Scrooge ha dovuto affrontare, presto avrete un'altra occasione per farlo, dato che la storia verrà trasformata in un film live-action con l'intenzione di uscire questo novembre.

Proveniente dalla Paramount Pictures, questo film è conosciuto come Ebenezer e sarà in realtà il ritorno di Johnny Depp sul grande schermo (tecnicamente il secondo dopo Jeanne du Barry) dopo il processo Heard contro Depp. Vediamo l'iconico attore tornare ai suoi vecchi trucchi, interpretando un personaggio emarginato e strano, un vecchio burbero che viene visitato da tre fantasmi la vigilia di Natale nel tentativo di cambiare atteggiamento e renderlo meno infelice e più generoso.

Ebenezer è diretto da Ti West e presenta anche alcune star di rilievo, tra cui Rupert Grint, Sam Claflin, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.

Con la data di anteprima fissata per il 13 novembre, potete vedere il trailer di Ebenezer qui sotto.