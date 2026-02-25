Johnny Knoxville: "Jackass 5 sarà l'ultimo, è il luogo naturale dove finire"

Molti di noi pensavano che Jackass Forever segnasse la fine della iconica banda di autolesionisti guidata da Johnny Knoxville e Steve-O. Quando è uscito nel 2022, è stato il primo film della serie dopo dodici anni, ed era chiaro che questa volta erano gli uomini più anziani a farsi male. Inoltre, il cast originale non è più completo dopo la tragica morte di Ryan Dunn nel 2011, mentre Bam Margera è stato licenziato all'inizio della produzione.

Ma... come abbiamo riportato all'inizio di quest'anno, questo non è un gruppo che si arrende facilmente, e quest'estate è il momento di un altro film di Jackass quando Jackass 5 uscirà nelle sale il 26 giugno. Ora, praticamente tutti i membri originali hanno più di 50 anni, e alcuni sono addirittura più vicini ai 60, quindi sembra che questa sarà anche l'ultima volta che li vedremo in un contesto di Jackass.

Questo è ora confermato da Knoxville, che spiega in un'intervista a Rolling Stone:

"Questa sarà l'ultima. Questo è il luogo naturale dove finire. Quindi sarà assolutamente terribile."

Quando l'intervistatore chiede cosa dovremmo sperare dal prossimo film, Knoxville sembra suggerire che sarà qualcosa di fuori dall'ordinario e conclude:

"Speri che non vada affatto bene! Dovrebbe essere un vero disastro. È quello che dovresti sperare. Penso che l'abbiamo progettata così."

Abbiamo recentemente scritto del fatto che Johnny Knoxville non può più prendere colpi alla testa perché ha subito molte commozioni cerebrali e traumi cranici a causa della serie, ma ovviamente ci sono altri modi per farsi male - e sembra proprio che sia quello che la squadra di Jackass intende fare mentre porta il fenomeno iniziato nel 2000 con la serie Jackass su MTV quasi.