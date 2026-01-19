Johnny Knoxville: "Non posso fare nulla che mi permetta di avere un'altra commozione cerebrale"

Recentemente, abbiamo potuto condividere la buona notizia che un nuovo film di Jackass è in arrivo, previsto per questa estate. I soliti sospetti si raduneranno per ridursi a botte, incluso Johnny Knoxville, ovviamente.

Anche se, questa volta, Knoxville sembra prendere le cose un po' più facilmente. Dopo diversi colpi violenti alla testa (inclusi quelli di un toro e del boxer Butterbean) con ben oltre dieci commozioni cerebrali, sta decidendo di abbandonare su questo fronte. In un'intervista con Syndicate X Library (tramite Deadline), spiega:

"Non posso fare nulla che mi permetta di prendere un'altra commozione cerebrale. [Sono] ben oltre il mio limite per le commozioni cerebrali, ma non mi interessa nient'altro. Non riesco più a farmi colpire in testa... ma molti altri ragazzi possono."

Tuttavia, questo non significa che sfuggirà a una picchiata. Dice che gli piace fare acrobazie ed è entusiasta del film:

"[Le acrobazie sono] così divertenti. Sono un vero inferno per il cast, ma per me sono molto divertenti. Si stanno divertendo anche loro. Quindi, sono molto entusiasta di questo."

Sembra che età e realtà abbiano lentamente raggiunto la crew di Jackass, ma incrociamo le dita per un viaggio esilarante pieno di follia quando il film debutterà il 26 giugno — e che Knoxville eviti le commozioni cerebrali.