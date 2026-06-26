Johnny Somali sconterà sei mesi con lavori forzati

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Il streamer americano Ramsey Khalid Ismael sconterà la sua condanna a sei mesi di carcere con lavori forzati dopo che una corte d'appello sudcoreana ha respinto il suo ricorso.

Il tribunale ha inoltre scelto di respingere la richiesta dei procuratori di una pena più severa di tre anni di carcere, il che significa che il verdetto originale rimane valido. Durante l'appello, Ismael avrebbe chiesto una pena più indulgente, citando la mancanza di accesso ai farmaci per il disturbo bipolare durante la detenzione.

Ismael è stato condannato all'inizio di quest'anno per diversi reati, tra cui ripetuti casi di ostruzione delle attività commerciali, violazioni del Public Order Act e distribuzione di contenuti video sessuali manipolati. Il caso ha attirato notevole attenzione in Corea del Sud a seguito di una serie di trasmissioni in diretta provocatorie e azioni pubbliche che hanno portato a ampie critiche e azioni legali.

Ora che i ricorsi sia della difesa che dell'accusa sono stati respinti, la condanna a sei mesi di carcere con lavori forzati è valida. Secondo diversi rapporti, ora si prevede che Ismael porti il caso alla Corte Suprema della Corea del Sud.

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