Johnson & Johnson offre di pagare fino a 5,5 miliardi di dollari per risolvere la causa contro la polvere per bambini

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Il marchio sanitario Johnson & Johnson (J&J) offre fino a 5,5 miliardi di dollari per risolvere una causa negli Stati Uniti con decine di migliaia di clienti, sostenendo che i suoi prodotti contenenti talco causano il cancro ovarico. In gran parte, il talco per bambini dell'azienda è stato oggetto delle cause intentate.

J&J ha cambiato la formula del suo talco e ha negato che i suoi prodotti contenenti talco causino il cancro. Il vicepresidente contenzioso dello studio, Erik Haas, ha definito le richieste "infondate" in una dichiarazione, ma ha scritto che J&J è disposto a trovare un accordo per poter finalmente risolvere la questione.

Fino a 76.000 casi saranno coperti dal pagamento, con fino a 3 miliardi di dollari offerti il prossimo anno. Non sono previsti pagamenti aggiuntivi prima del 2028. Se questo accordo deve andare avanti, gli studi legali che rappresentano le richieste di cancro e i tribunali federali devono accettare la proposta prima che venga finalizzata.

"Dopo decenni di contenziosi e un'accurata verifica della scienza in un'ampia udienza, i querelanti hanno di fatto ammesso la loro incapacità di dimostrare una causalità specifica ritirando i loro esperti sull'argomento in due casi indicatori. In un momento cruciale, la Corte ordinò successivamente ai querelanti di dimostrare perché le rimanenti pretese non dovessero essere respinte, confermando ciò che sosteniamo per anni: che queste rivendicazioni mancano di merito scientifico e sono state confermate solo da opinioni di esperti inaffidabili che non potevano resistere a una rigorosa revisione giudiziaria," scrisse Haas.

Le cause per il cancro ovarico sono iniziate già nel 2009 e, sebbene la vittoria menzionata in tribunale possa aver potuto spostare la situazione a favore di J&J, l'azienda vuole chiaramente lasciarsi alle spalle questa questione il prima possibile.