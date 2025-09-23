JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run mostra uno scorcio della corsa attraverso l'America nel teaser trailer

JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run è ufficiale da un po' di tempo, ma a parte un'immagine fissa che ci dà uno sguardo alla corsa di Johnny e Gyro negli Stati Uniti, non avevamo visto molto di questo adattamento anime. Cioè, fino a quando non è stato rivelato un nuovo teaser come parte di uno streaming speciale che celebra l'anime della Parte 7.

Il teaser è incredibilmente breve ed è in giapponese, ma le battute incluse non offrono molte indicazioni su ciò che vedremo nella serie, a parte la gara nota come Steel Ball Run e i nostri personaggi principali che vogliono vincerla.

Abbiamo anche ricevuto l'annuncio del nostro cast principale per il doppiaggio giapponese. Shogo Sakata interpreterà Johnny Joestar, Yohei Azakami sarà il nostro Gyro Zepelli, Diego Brando è interpretato da Kaito Ishikawa, Lucy Steel è interpretata da Rie Takahashi e Steven Steel sarà interpretato da Kenta Miyake.

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa per l'anime, ma sappiamo che arriverà su Netflix nel 2026. Speriamo che lo streamer non rilasci gli episodi in lotti come ha fatto con la Parte 6, altrimenti ci sarà un altro coro di gemiti da parte di fan impazienti.