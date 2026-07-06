JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run torna ufficialmente a settembre con la seconda e la terza fase

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Netflix ha svelato la prossima fase della depremata uscita in serie della nuova stagione di JoJo's Bizarre Adventure. In primavera, abbiamo visto partire la prima tappa della gara Steel Ball Run, quando ci è stato presentato il cast principale in un episodio lungo ma indipendente. I fan si grattavano la testa chiedendosi quando sarebbero state rilasciate le prossime fasi della gara in tutta l'America, e ora abbiamo la nostra risposta.

Netflix e Warner Bros. Anime Japan hanno ufficialmente confermato che JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run torna il 25 settembre, con la seconda e la terza fase che saranno trattate in un nuovo lotto di 11 episodi. Quegli 11 episodi andranno in onda settimanalmente, ogni venerdì, e ci riporteranno di nuovo nell'azione di Gyro, Johnny e gli altri piloti.

I fan noteranno sicuramente che, anche con 11 nuovi episodi confermati, è altamente improbabile che avremo fatto un impatto significativo sulla storia complessiva di JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run entro la loro uscita. Quelle 11 settimane ci porteranno fino all'inverno, dove probabilmente Netflix confermerà il prossimo lotto di episodi e quando usciranno. Con circa 40 episodi di JoJo's Bizarre Adventure per stagione o per parte, aspettatevi che continueremo a coprire nuovi gruppi ancora per un po'.