Joker Studio mostra un nuovo sguardo a 'Puppets of the Caribbean' in una lunga anteprima di gameplay di Sea of Remnants

HQ

Il 2026 è l'anno in cui i fan potranno immergersi completamente nel mondo di Sea of Remnants, il Sea of Thieves sfidante Joker Studio che può essere vagamente chiamato Puppets of the Caribbean. Non conosciamo ancora la data precisa di lancio del gioco, ma chiaramente si sta avvicinando sempre di più, dato che ora lo sviluppatore ha rivelato l'intenzione di ospitare un altro test per il gioco, mostrando anche una lunga parte del gameplay.

È stata pubblicata una nuova anteprima del gameplay che mette in evidenza cosa possono fare i fan nel gioco, tra cui giocare al Mahjong, trovare e reclutare nuovi compagni, combattere mostri marini e comunque esplorare la città rifugio pirata di Orbtopia.

Ma oltre a questo, è stato menzionato che è in programma un Wanderer Test per il gioco che si terrà dal 5 al 12 febbraio su PC. I tifosi possono manifestare il loro interesse oggi per partecipare a questo test e per aiutare a migliorare e migliorare il gioco prima del suo eventuale debutto.

Quando sarà il momento del lancio, Sea of Remnants arriverà su PC e PS5, e per maggiori informazioni sul gioco, non perdere la nostra anteprima del titolo risalita all'ultima volta che abbiamo provato direttamente nel 2025.