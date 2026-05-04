Jon Favreau promette "set più grandi, personaggi CGI e un'atmosfera sul grande schermo" per The Mandalorian e Grogu

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The Mandalorian e Grogu saranno il primo film di Star Wars uscito nelle sale dopo sette anni, dai tempi dell'Episodio IX: L'ascesa di Skywalker nel dicembre 2019. È certamente una decisione insolita che il primo nuovo film dopo così tanto tempo sia la continuazione di una serie Disney+ (anch'essa iniziata sette anni fa), e il regista Jon Favreau dice che è per i fan.

"Nella serie dovevamo girare otto episodi in un anno, qui abbiamo avuto anni per girare due ore. Abbiamo avuto il tempo di creare personaggi in CGI, costruire grandi set e dare al film quella sensazione per il grande schermo che aveva lo Star Wars", spiegò Favreau a un pubblico di centinaia di fan entusiasti a Madrid, molti dei quali travestiti dalla guarnigione spagnola della 501ª Legione. Faceva parte del tour promozionale del film, e i fan hanno potuto guardare i primi 27 episodi del film di 132 minuti.

"Non lo facciamo per Disney+, lo facciamo per un pubblico come questo", ha continuato Favreau, spiegando che, per molti spettatori, questo sarà il primo film di Star Wars che potranno vedere in un cinema, e che vedrà protagonisti personaggi che tutti conoscono, anche se non hanno mai visto lo show.

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Il fatto che Favreau prometta set fisici più grandi, personaggi CGI più prominenti e una "sensazione da grande schermo" dovrebbe significare che il film sia migliore rispetto all'impressionante serie Disney+. I fan più giovani saranno sicuramente impressionati, ma sarà sufficiente a convincere i fan più occasionali ad andare al cinema? Le prime proiezioni al botteghino suggeriscono che potrebbe non essere un grande successo, con numeri più vicini a quelli di Solo: Una storia di Star Wars, che nel 2018 fu un fallimento al botteghino con soli 393 milioni di dollari (ma con un budget quasi doppio rispetto a The Mandalorian e Grogu, stimato in 165 milioni di dollari).

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