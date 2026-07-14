Jon Hamm fu considerato per il ruolo da protagonista in L.A. Noire

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Prima che Aaron Stanton venisse scelto per il ruolo di Cole Phelps in L.A. Noire, il protagonista era originariamente stato interpretato da Jon Hamm, tra tutti. Queste informazioni sono state rivelate dallo scrittore Daniel McMahon, che è apparso in un'intervista a Cade Onder per condividere alcuni scorci dietro le quinte della produzione dell'amata avventura detective di Rockstar.

Per riferimento, McMahon è stato chiamato per aiutare il regista e sceneggiatore Brendan McNamara a portare la produzione di L.A. Noire fino alla fine, motivo per cui ha una ricchezza di storie e curiosità sullo sviluppo del gioco.

Parlando del ruolo di Phelps, come notato da VGC, McMahon ha dichiarato: "Ricordo di aver condiviso foto di Jon Hamm in giacca e cappello, [e] di aver detto: "Guarda questo tipo. Guarda questo tipo."

Ha poi aggiunto: "Non è mai stato detto all'epoca, ma ora capisco la visione, che era Jon Hamm un attore meraviglioso, ma non è Cole Phelps. Jon Hamm sarebbe stato un Jack Kelso molto migliore, onestamente, perché è un personaggio di grande potere, è un personaggio di controllo. Come Jon Hamm, [lui] sa quello che fa e fa fare le cose. E Aaron Staton è stato molto più bravo a rappresentare la fragilità di Cole. Spesso Cole si agita senza sapere cosa stia facendo. È molto, molto intelligente, ma è anche giovane, poco esperto, e sta solo facendo del suo meglio. Quindi, penso che Jon Hamm sarebbe stato incredibile, ma costoso, e - probabilmente alla fine - non è stato un cast così valido per quel personaggio come lo è stato Aaron Staton."

Mentre vediamo sempre più grandi nomi apparire nei videogiochi in ruoli chiave, forse c'è ancora la possibilità che Hamm abbia un ruolo in un gioco, anche se un seguito di L.A. Noire sembra sempre meno probabile ogni giorno.