Jon Jones, combattente UFC recentemente in pensione, anticipa il ritorno contro McGregor nell'ultimo capriccio di Trump

Donald Trump, che vuole ficcare il naso in ogni evento sportivo possibile, ha recentemente annunciato un incontro UFC che si terrà... alla Casa Bianca, come un modo per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti il prossimo anno. L'annuncio è stato accolto con un misto di eccitazione e scetticismo, ma per Jon Jones, detentore di diversi campionati del mondo nelle divisioni dei pesi leggeri e massimi tra il 2008 e il 2025, potrebbe essere una scusa per rimanere sul ring almeno un altro anno.

Jones ha annunciato il suo ritiro dalle MMA due settimane fa. Ma quando alla Casa Bianca si è diffusa la notizia della carta da combattimento, ha mostrato il suo interesse, commentando "Mi piace" in un post. Questa settimana è stato più esplicito nel suo improvviso cambio di idea, dicendo che vuole prendere "chiunque abbia la cintura alla fine dell'anno".

"Penso che sia eccitante. Molto emozionante. Non posso promettere nulla ma ho la sensazione molto forte che sarò su quella carta", ha detto, come riportato da Talk Sport, aggiungendo che sarebbe giusto avere un ragazzo americano per il campionato quella sera.

Questo pone le basi non solo per il ritorno di Jones, ma anche per la possibilità di metterlo contro Conor McGregor. L'ex campione irlandese, che è stato riconosciuto colpevole di stupro l'anno scorso, solo per annunciare mesi dopo che si sarebbe candidato alla presidenza dell'Irlanda con un programma di estrema destra e anti-immigrati, affrontando Jon Jones alla Casa Bianca, di fronte a Donald Trump, è già stato salutato come "probabilmente il più grande evento nella storia dell'UFC".