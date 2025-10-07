Jon Rahm descrive la Ryder Cup come la settimana mentalmente peggiore della sua carriera: "Vendevano alcolici alle 9 del mattino"

HQ

La vittoria del Team Europe alla Ryder Cup, che ha frenato un tentativo di rimonta nel finale da parte del Team USA (il weekend si è concluso 15-13, quando l'Europa aveva a un certo punto un vantaggio di sette punti) è stata macchiata dai fischi, dagli insulti e dalle molestie subite dai golfisti europei a New York. Rory McIlroy, dell'Irlanda del Nord, attualmente numero 2 del mondo, è stato insultato e sua moglie è stata colpita da una bottiglia lanciata da uno spettatore.

Jon Rahm, ex numero 1 del mondo, ora alla LIV Golf, ha dichiarato di aver sofferto "mentalmente la peggiore settimana della sua vita, ma allo stesso tempo, la più divertente", nella presentazione dello Spain Open, tenutosi a Madrid tra giovedì 9 ottobre e domenica 12 ottobre. "È paragonato al calcio, ma lì c'è il rumore di 50.000 persone, ma non si sente quello che una persona sta dicendo. Nel mio caso, avete sentito tutto", ha detto, descrivendo l'atmosfera come inospitale.

"Vendevano alcolici alle 9 del mattino ed era un disastro. Sarà difficile superare quella settimana, non so come, forse la Ryder Cup del 2031 in Spagna", ha detto Rahm a RTVE.