Jonas Gahr Stoere "non riesce a determinare" il coinvolgimento russo negli avvistamenti di droni che hanno chiuso gli aeroporti di Copenaghen e Oslo

Ieri sera, abbiamo ricevuto la notizia che l'aeroporto di Oslo stava chiudendo dopo aver rilevato l'attività dei droni nell'area. Ora, il primo ministro norvegese ha confermato che "non possiamo determinare se questo sia stato fatto deliberatamente o se sia stato dovuto a errori di navigazione... Indipendentemente dal motivo, questo non è accettabile e lo abbiamo chiarito alle autorità russe". Allo stesso tempo, ha osservato che lo spazio aereo della Norvegia è stato violato da aerei russi in diverse occasioni quest'anno, segnando i primi eventi del genere in oltre un decennio. Ora, stiamo aspettando di vedere quali conclusioni si trarranno da questo nuovo incidente. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!