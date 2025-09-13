Jonas Vingegaard conquista la penultima tappa e domani vincerà la Vuelta

HQ

Il vincitore de La Vuelta a España è quasi deciso dopo la penultima tappa, la salita a La Bola del Mundo (Thw World's Sphere), una montagna vicino a Madrid, a 2.265 metri sul livello del mare, protagonista per la terza volta de La Vuelta (dopo il 2012 e il 2010).

Jonas Vingegaard del Team Visma era previsto da molti per vincere il Grand Tour di Spagna. Prima della tappa di sabato, il danese aveva 44 secondi di vantaggio sul portoghese Joao Almeida della UAE Emirates, e non solo ha difeso il suo tempo, ma ha anche puntato alla vittoria, sapendo che si tratta di una delle tappe più prestigiose della gara. Vingegaard, primo, ha preso quasi definitivamente 1 minuto e 16 secondi su Joao Almeida, che oggi era quinto.

Domenica l'incontro sarà tra l'inglese Tom Pidcock e l'australiano Jai Hindley. La tappa finale a Madrid sarà pesantemente sorvegliata da oltre mille agenti di polizia, dopo che i manifestanti pro-Palestina hanno interrotto diverse fasi della gara, protestando nuovamente contro la partecipazione di Israel-Premier Tech.