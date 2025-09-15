Jonas Vingegaard è solidale con i manifestanti della Vuelta: "tutti abbiamo il diritto di protestare"

HQ

Jonas Vingegaard dice di comprendere le proteste intorno a La Vuelta a España e aggiunge di essersi sempre sentito al sicuro durante la gara. "Certo, è un peccato non aver potuto correre come volevamo, ma penso che tutti abbiamo il diritto di protestare", ha detto il ciclista danese del Team Vsima ad As. "Le persone che manifestano lo fanno a sostegno di Gaza, e coloro che protestano hanno le loro ragioni. Cercano maggiore visibilità, e lo capisco".

Una settimana prima, Vingegaard aveva anche detto di aver capito che le proteste erano state trasmesse sul canale televisivo danese Sport TV2. "Le persone lo fanno per un motivo. È terribile quello che sta succedendo. Penso che forse coloro che protestano vogliono una voce, quindi forse i media dovrebbero dargliela. Forse è per questo che lo stanno facendo".

Ha anche elogiato gli organizzatori della gara e gli agenti di polizia perché si sentiva sempre al sicuro nonostante le proteste. L'intervista si è svolta prima della fase finale, che si è conclusa molto prima del previsto, 60 km prima del traguardo, quando decine di migliaia di manifestanti hanno invaso le strade di Madrid. A tutti i piloti è stato assegnato lo stesso tempo e Vingegaard ha celebrato il suo trionfo in un podio improvvisato.