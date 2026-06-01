Jonas Vingegaard entra nel club d'élite dei ciclisti che ha vinto tutti e tre i Grandi Giri dopo la vittoria in Italia

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Il ciclista danese 29enne Jonas Vingegaard ha risposto alle aspettative e alla pressione e ha vinto il Giro d'Italia 2026, conquistando il suo quarto Grande Giro e la prima volta in Italia, vincendo tutti e tre i Grandi Giri davanti a Tadej Pogacar, che quest'anno era assente poiché tende a dare priorità al Tour de France. Solo sette ciclisti sono riusciti a raggiungere questo obiettivo prima di Vingegaard: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome.

Vingegaard (Visma - Affitta una bici) ha vinto il Tour de France 2022 e 2023 e La Vuelta a España 2025, ed è ampiamente considerato il secondo miglior ciclista su strada al mondo dietro a Pogacar (dalla sua prima vittoria al Tour de France nel 2022, si è sempre classificato primo o secondo in ogni Gran Tour a cui ha partecipato). il che si vede nella sua superiorità: cinque tappe vinte e oltre 5 minuti sopra il secondo migliore (secondo il canadese Felix Gall del Decathlon CGM Team, 5:22 dietro, e terzo l'australiano Jai Hindley della Red Bull Bora - Hansgrohe, 6:25 indietro).

Paul Magnier (200 punti) ha battuto il favorito Jonathan Milan (153 punti) per la classifica a punti e ha vinto il Maglia Ciclamino.

Successivamente, il 4 luglio, inizierà il Tour de France, e vedremo se Vingegaard uscirà rinforzato per sfidare Pogacar per la gara più importante dell'anno.