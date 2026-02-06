Jonas Vingegaard ritarda l'inizio della stagione 2026 e manca il UAE Tour dopo un incidente in Spagna

HQ

Jonas Vingegaard ritarderà la sua partenza della stagione 2026 a causa di una caduta in bici e poi di una malattia, poiché Team Visma - Lease a Bike ha confermato che il ciclista danese non parteciperà al tour degli Emirati Arabi Uniti entro la fine del mese. Vingegaard subì un incidente durante un addestramento a Málaga, in Spagna.

"Non vedevo l'ora di tornare al tour degli Emirati Arabi Uniti e sono quindi deluso che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Tuttavia, la combinazione dell'incidente e della successiva malattia lo rese necessario. È meglio riprendersi completamente prima così da potermi concentrare sui miei prossimi obiettivi", ha detto Vingegaard, che ha vinto La Vuelta a España 2025 e si è classificata seconda al Tour de France nel 2025.

Il UAE Tour è uno dei primi eventi dell'UCI World Tour, con un valore di 300 punti nel ranking mondiale per il vincitore, tenutosi per la prima volta nel 2019. L'edizione più recente è stata vinta da Tadej Pogacar e ha visto sette tappe, per un totale di 1.013,2 km attraverso gli Emirati Arabi Uniti. L'edizione 2026 si terrà il 16 febbraio.

Probabilmente Vingegaard aspetterà invece la Volta a Catalunya, a fine marzo, per il suo debutto nel UCI World Tour 2026.