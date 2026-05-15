Jonas Vingegaard vince la prima tappa del Giro d'Italia e sale dal 15° al 2° posto nella classifica generale

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Il Giro d'Italia ha disputato la sua tappa più lunga venerdì, una tappa di montagna di 246 km, con 4.600 km di dislivello, concludendo nel Blockhaus, una delle salite più difficili dell'Italia in Abruzzo. E il favorito, Jonas Vingegaard, ha conquistato il Blockhaus con un attacco solitario fino alla vetta, concludendo in 6:09:15.

Jonas Vingegaard di Visma-Lease a Bike, che era 15° in classifica generale prima di oggi, a 6:22 minuti dal leader Afonso Eulálio del Bahrain Victorious, ha dimezzato il distacco di tempo ed è ora secondo in gara, a 3:17 dal portoghese. Vingegaard, che ha vinto il Tour de France 2022 e 2023 così come la Vuelta a España 2025, conquista la sua prima vittoria di tappa nel Giro d'Italia nella sua prima partecipazione alla gara.

Felix Gall del Decathlon CMA ha chiuso a 13 secondi dal danese e rimane terzo in classifica generale, ma gli altri hanno perso molto tempo nella tappa di oggi, con il più vicino a Jai Hindley della Red Bull Bora-Hansgrohe, che oggi ha chiuso terzo, un minuto dopo Vingegaard, ed è quarto in classifica generale, a 4:25 minuti dal comando.

L'ex secondo in classifica generale, lo spagnolo Igor Arrieta, scende al 14° posto, a 6:11 dal leader. Paul Magnier della Soudal Quick-Step continua a guidare la classifica punti con 130 punti dopo aver vinto tre delle sette tappe, davanti a Jonathan Milan della Lidl-Trek con 76 punti.