Jonathan la tartaruga riconosciuta dal Guinness World Records come l'animale terrestre vivente più antico

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Jonathan, una tartaruga gigante delle Seychelles nata quasi 200 anni fa, è stata riconosciuta come ICONA del Guinness dei Primati per la sua età: si ritiene sia nato intorno al 1832, il che lo rende almeno 194 anni, ed è l'animale terrestre più antico conosciuto.

'Jono' vive nella villa Plantation House sull'isola di Sant'Elena, un territorio britannico d'oltremare nell'Atlantico meridionale, dal 1882. Il Guinness World Records evidenzia che è più vecchio dell'invenzione della fotografia e del telefono, e che si trova sulla Terra davanti alla Torre Eiffel o alla Statua della Libertà.

L'animale è sorprendentemente sano nonostante l'età (ben oltre l'aspettativa di vita della specie, circa 150 anni), con la sua unica afflizione importante che è la perdita del senso dell'olfatto dovuta all'età. Ma i suoi tutori dicono che è in ottime condizioni e ha un buon appetito.

Una battuta del primo aprile di quest'anno riportava che era morto, ma era falso. Il precedente detentore del record per la tartaruga più longeva era una tartaruga irradiata del Madagascar di nome Tui Malila, morta nel 1965 all'età di 188 anni.

In effetti, le sue cellule sono oggetto di studi, perché non sembrano mutare allo stesso modo delle cellule umane. Nel frattempo, "trascorre felicemente le sue giornate con altre tre tartarughe nei giardini della residenza del Governatore, mangiando erba e godendosi il sole", secondo il Guinness World Records.