Jonathan Majors è aperto a tornare nei panni di Kang il Conquistatore

All'inizio del 2023, Jonathan Majors si sentiva come se fosse sulla buona strada per diventare uno dei prossimi grandi nomi di Hollywood. Ha recitato in film pluripremiati e ha fatto una forte presenza nel MCU nel ruoloAnt-Man and the Wasp: Quantumania di Kang il Conquistatore. Sembrava persino che il futuro del MCU fosse stato costruito attorno al suo personaggio.

Tuttavia, come sappiamo, grazie alle accuse mosse a Majors e ai problemi legali che ne sono seguiti, è stato abbandonato da Marvel e Disney. Parlando con USA Today, Majors ha detto che sarebbe aperto a tornare al ruolo.

"Sì, certo che dico di sì", ha detto. "Disney, Marvel Studios, li adoro. Tom Hiddleston, amava lavorare con quel ragazzo. Mi è piaciuto molto lavorare con Paul Rudd. Mi è piaciuto molto lavorare con Gugu Mbatha-Raw. Amo così tanto l'industria e ora sono nel posto in cui posso sentire il loro amore ed esprimere davvero il mio amore per loro".

Considerando che Robert Downey Jr. sembra ora assumere il ruolo di cattivo per i prossimi film dei Vendicatori, non siamo sicuri che Majors sia pronto per un ritorno nel MCU a breve. Ma c'è un altro grande franchise che chiama il suo nome, come Michael B. Jordan che ha detto che gli piacerebbe lavorare con Majors su un altro film di Creed.

