Jordan Peele potrebbe presto sviluppare un film Marvel

Marvel Studios potrebbe prepararsi a collaborare con nientemeno che Jordan Peele. Il regista di Get Out, Us, and Nope è apparentemente stato scoperto dalla Marvel per dirigere un prossimo film MCU, e sembra che anche Peele stesso potrebbe essere interessato.

La notizia secondo cui la Marvel vuole ingaggiare Peele per realizzare un film MCU è arrivata dall'account Twitter/X Cosmic Marvel durante il fine settimana, e ieri sera lo studio di Peele, Monkeypaw Productions, ha risposto alla voce. Abbiamo ricevuto solo l'emoji degli occhi da Monkeypaw, ma è abbastanza stuzzica da farci pensare che qualcosa potrebbe essere in arrivo.

Sebbene Jordan Peele sia conosciuto come uno dei grandi nomi dell'horror di Hollywood al giorno d'oggi, un viaggio all'MCU potrebbe non sembrare così improbabile, considerando che Peele era un tempo famoso soprattutto per il suo periodo negli sketch comici. È quindi familiare con una moltitudine di generi e potrebbe probabilmente offrire un'esperienza Marvel completamente unica se gli fosse dato molto controllo creativo. Dovremo aspettare e vedere a quale progetto si firmerà finalmente, se entrerà nell'MCU come regista.