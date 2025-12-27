Jordi & Oslo: The Lost Tail Il creatore sogna che possa essere il primo gioco punta-e-clicca per bambini

Alla BIG Conference di quest'anno, abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con l'animatore e fumettista Guillem Ruiz, che porta il suo fumetto di giornale Jordi & Oslo a un nuovo pubblico con il suo prossimo gioco Jordi & Oslo: The Lost Tail. È un gioco d'avventura punta e clicca, che forse non è pensato per i bambini, ma è sicuramente popolare tra loro.

"Non dirò che è per bambini, ma sono rimasta scioccata da quanto piaccia loro e il mio sogno è che sia un po' come il loro primo point and click," disse Ruiz. "E lo fanno, lo adorano. Non hanno mai giocato a un point and click. Alcuni di loro non hanno mai usato il mouse e si appassionano molto."

"Tuttavia, il nostro obiettivo, o come le persone che abbiamo creato, sono persone come noi che vogliono solo partecipare a un gioco immersivo e avere un po' di enigmi divertenti," continuò. "L'umorismo è un po' strano, come negli anni '90, ma ha molti elementi della nostra cultura sudeuropea."

Quindi, che tu sia giovane di cuore o abbia figli tuoi, sembra che ognuno possa trovare qualcosa da apprezzare in questa avventura carina. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Guillem Ruiz qui sotto: