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Jorge Jesus, nominato nuovo allenatore del Portogallo, continuerà a selezionare Ronaldo "finché giocherà"

Jorge Jesus, ex allenatore dell'Al-Nassr con Ronaldo, allenerà il Portogallo fino ai Mondiali 2030.

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Roberto Martínez è stato uno dei 12 allenatori a lasciare il suo incarico durante i Mondiali, dimettendosi dopo che il Portogallo è stato eliminato dalla Spagna dagli ottavi di finale. Un sostituto è stato annunciato rapidamente: Jorge Jesus, assunto per un contratto quadriennale fino al 2030, inclusa la prossima Coppa del Mondo che si terrà in Portogallo, Spagna e Marocco.

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, 71 anni, lavora come allenatore dal 1990, più recentemente in Arabia Saudita: Al-Hilal e poi Al-Nassr, durante la stagione 2025/26, un lavoro che ha detto di aver accettato per un solo motivo: aiutare Cristiano Ronaldo a vincere la Saudi Pro League... E ci è riuscito.

Ora, Jorge Jesus potrebbe riunirsi con Cristiano Ronaldo, ma a 41 anni è improbabile che Ronaldo rimanga per i prossimi Mondiali o UEFA Euro nel 2028. Tuttavia, venerdì, Jesus ha detto che "finché gioca ed è in condizioni di essere selezionato, lo scelgo, entro certi limiti e nelle condizioni che ritengo migliori per la nazionale", e lo considera facile da gestire e "un simbolo del calcio portoghese".

La sua prima partita alla guida del Portogallo sarà una partita di Nations League contro il Galles il 24 settembre.

Jorge Jesus, nominato nuovo allenatore del Portogallo, continuerà a selezionare Ronaldo "finché giocherà"
Delmiro Junior / Shutterstock

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