Jorge Jesus, nominato nuovo allenatore del Portogallo, continuerà a selezionare Ronaldo "finché giocherà"

HQ

Roberto Martínez è stato uno dei 12 allenatori a lasciare il suo incarico durante i Mondiali, dimettendosi dopo che il Portogallo è stato eliminato dalla Spagna dagli ottavi di finale. Un sostituto è stato annunciato rapidamente: Jorge Jesus, assunto per un contratto quadriennale fino al 2030, inclusa la prossima Coppa del Mondo che si terrà in Portogallo, Spagna e Marocco.

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, 71 anni, lavora come allenatore dal 1990, più recentemente in Arabia Saudita: Al-Hilal e poi Al-Nassr, durante la stagione 2025/26, un lavoro che ha detto di aver accettato per un solo motivo: aiutare Cristiano Ronaldo a vincere la Saudi Pro League... E ci è riuscito.

Ora, Jorge Jesus potrebbe riunirsi con Cristiano Ronaldo, ma a 41 anni è improbabile che Ronaldo rimanga per i prossimi Mondiali o UEFA Euro nel 2028. Tuttavia, venerdì, Jesus ha detto che "finché gioca ed è in condizioni di essere selezionato, lo scelgo, entro certi limiti e nelle condizioni che ritengo migliori per la nazionale", e lo considera facile da gestire e "un simbolo del calcio portoghese".

La sua prima partita alla guida del Portogallo sarà una partita di Nations League contro il Galles il 24 settembre.