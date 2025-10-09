Jorge Jimenez sul rendere Batman di nuovo blu: "Penso che sia bello in questo mondo, un po' di colore, sai?"

HQ

Non è un segreto che Batman sia più grande che mai in questo momento. Il supereroe basato su Gotham City è stato a lungo considerato come parte dei "tre grandi" della DC, ma negli ultimi tempi è esploso in un modo che Superman e Wonder Woman non possono corrispondere. Questo è senza dubbio in parte dovuto al modo in cui Batman ha preso per la gola il mondo dell'intrattenimento multimediale, il tutto continuando a dominare anche il mondo dei fumetti.

Gli ultimi dati sulle vendite, raccolti da ICv2, mostrano che i primi quattro fumetti più venduti di settembre 2025 sono stati tutti Batman storie, con il secondo e il quarto della lista che sono la nuova tiratura che viene pubblicata e conosciuta semplicemente come Batman.

Quel fumetto è scritto da Matt Fraction, con i disegni di Jorge Jimenez e i colori da Tomeu Morey, e come parte del recente San Diego Comic Con Malaga, abbiamo avuto il lusso di chiacchierare con Jimenez su questa serie e su come sta ridefinendo il Caped Crusader.

In particolare, i fan riconosceranno la riprogettazione di Batman che si allontana dai suoi colori più recenti dei costumi più scuri e grigi a favore di un ritorno al più classico blu con accenti gialli e cintura tattica. Per quanto riguarda il motivo per cui è stata presa questa direzione, Jimenez ci ha spiegato quanto segue.

"Sono molto felice di lavorare in questo momento sulla nuova pista. Ad esempio, abbiamo deciso che il nuovo Batman [dovrebbe essere] blu. È stato anche molto speciale perché, sai, quando ho iniziato tutti questi anni, tutto era così buio. Perché Batman è oscuro, ovviamente. Ma penso che sia buono in questo mondo, un po' di colore, capisci? Sì, sono molto, molto felice di disegnare in questo momento. Quando vedo le sceneggiature di Matt Fraction, sono molto, molto entusiasta di disegnare perché ogni numero è migliore del precedente. Quindi, sai, sono molto, molto felice di farlo".

Finora, due numeri di questa serie hanno fatto il loro arrivo, ma possiamo aspettarci di più man mano che i mesi continuano a dipanarsi. Guarda l'intervista completa con Jimenez qui sotto.