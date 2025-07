Jorge Martín conferma il ritorno in MotoGP alla prossima settimana GP della Repubblica Ceca

HQ

Jorge Martín, campione della MotoGP 2024 che ha subito tre incidenti separati in questa stagione ed è stato messo da parte per la maggior parte della stagione motociclistica di quest'anno, farà il suo ritorno la prossima settimana, al GP della Repubblica Ceca dal 18 al 20 luglio 2025, sul circuito di Brno.

Il 27enne spagnolo ha effettuato un test privato a Misano lunedì scorso, tornando in sella alla RS-GP25 di Aprilia per la prima volta dal GP del Qatar, e ha completato 64 giri senza problemi. Pertanto, supererà un controllo medico necessario il 17 luglio e, se tutto andrà secondo i piani, tornerà in gara la prossima settimana.

Martín salterà il GP di Germania di questo fine settimana. Finora è apparso solo in un GP, a Lusail, in Qatar, il 13 aprile, dove ha subito una caduta che gli ha causato una contusione costale al torace destro con uno pneumotorace. Nel frattempo ha confermato l'intenzione di lasciare Aprilia, la sua attuale squadra, dopo un solo anno, ma la squadra italiana ha minacciato di citare in giudizio il giocatore se ciò dovesse accadere. Forse le cose si calmeranno una volta che Martín avrà preso piede in campionato...