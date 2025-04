Jorge Martín subisce fratture costali e pneumotorace in un grave incidente in Qatar

HQ

Il campione della MotoGP Jorge Martín ha debuttato lo scorso fine settimana nella stagione, dopo aver saltato i primi tre Gran Premi a causa di una serie di incidenti durante l'allenamento. Ma, purtroppo, ha subito un'altra caduta e si è fratturato le costole. Ha subito una caduta al 14° giro ed è stato ricoverato in ospedale per un trauma toracico nel Gran Premio del Qatar.

All'Hamad General Hospital è stata inviata una diagnosi: otto costole fratturate, le arcate costali posteriori dalla prima all'ottava e tre fratture osservate nelle arcate laterali dalla settima alla nona. Nessuna alterazione traumatica che colpisce il cervello, la colonna cervicale o gli organi addominali, si legge nella dichiarazione, ma soffre ancora di pneumotorace, quindi sarà in osservazione in ospedale per alcuni giorni.

Su Instagram, Martín ha pubblicato una foto sull'ospedale, dicendo che "grazie a Dio, sarebbe potuta andare molto peggio".

Un'altra terribile battuta d'arresto per il pilota spagnolo, che prima della gara in Qatar aveva detto che sarebbe stato fortunato se fosse riuscito a portare a termine la gara, rinunciando a tutte le possibilità di difendere il titolo, che si sta orientando sempre di più verso Marc Márquez, con 123 punti, 17 in più del fratello Alex Márquez, dopo aver vinto il GP del Qatar.