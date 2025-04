Jorge Martín torna in MotoGP il prossimo fine settimana in Qatar dopo due interventi chirurgici in tre settimane Martín farà il suo debutto con Aprilia al GP del Qatar domenica 13 aprile.

HQ La quarta gara della MotoGP della stagione, il Gran Premio del Qatar, si svolge questo fine settimana, dopo gli interessanti risultati dello scorso fine settimana, quando Álex Márquez ha preso il comando del campionato per la prima volta nella sua carriera dopo il ritiro del fratello Marc. Finora sembra che il campionato sia una corsa a tre tra Marc, Álex e l'italiano Francesco Bagnaia, ma alla quarta data si presenterà un nuovo contendente: Jorge Martín. Lo spagnolo ha vinto il campionato MotoGP dello scorso anno, ponendo fine a quello che iniziava a sembrare un dominio di Bagnaia dopo aver vinto nel 2022 e nel 2023. Purtroppo, un incidente prima dell'inizio della stagione ha causato l'esclusione di Jorge Martín per un lungo periodo, saltando tre gare che avrebbero potuto essere cruciali per la lotta per il campionato. Oggi, la MotoGP ha annunciato che Martín farà il suo debutto nel 2025 questo fine settimana al GP del Qatar. Il pilota è stato dichiarato idoneo dopo i controlli medici. Tuttavia, non si aspetta di essere davvero un contendente per il titolo quest'anno, avendo trascorso oltre due mesi senza guidare, e dicendo che "finire la gara sarà una vittoria". Martín ha avuto due brutti incidenti nel precampionato, dovendo sottoporsi a un intervento chirurgico due volte in tre settimane. La gara del GP del Qatar si svolgerà domenica 13 aprile alle 20:00 BST e alle 21:00 CEST. mooinblack - Shutterstock