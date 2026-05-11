Jorge Martín vince il GP di Francia e raggiunge Marco Bezzecchi in classifica MotoGP

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Jorge Martín (Aprilia) ha dominato il Gran Premio di Francia lo scorso fine settimana, vincendo la gara sprint di sabato e quella di domenica, superando Marco Bezzecchi a tre giri dalla fine, conquistando punti preziosi che lo mettono a solo un punto dall'italiano, con la stagione che sembra sempre più una corsa a due tra Bezzecchi (128 punti) e Martín (127 punti). con i due successivi molto indietro (Fabio Di Giannantonio, 84 punti, e Pedro Acosta, 83).

Terzo sul podio è stato Ai Ogura di Trackhouse, diventando il primo giapponese a salire sul podio in MotoGP dopo 14 anni. Ogura, quinto, è l'unico pilota non spagnolo o italiano tra i primi 11 della classifica.

Questa è la prima vittoria di Martín in un Gran Premio con Aprilia, da quando è entrato nel team nel 2025. Il campione del 2024 ha subito una stagione 2025 terribile, segnata da cadute e gravi infortuni, e ha partecipato a malapena a nessuna gara. Ma è tornato forte nel 2026 e Martín è ora la minaccia maggiore per Marco Bezzecchi per il titolo.

Il campione in carica Marc Márquez è caduto nella gara sprint e ha subito due interventi chirurgici domenica, dopo essersi fratturato il piede ed essere stato operato per un precedente infortunio alla spalla, e ora punta a tornare al Gran Premio d'Italia (29-31 maggio), mancando il Gran Premio di Catalogna il prossimo weekend, lasciandolo settimo in classifica con 57 punti... davanti ad Álex Márquez (55) e Francesco Bagnaia (53), entrambi caduti durante la gara domenicale.