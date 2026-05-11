Jorge Martín vince il GP di Francia e raggiunge Marco Bezzecchi in classifica MotoGP
Jorge Martín ha vinto il suo primo Gran Premio dal 2024, la prima con Aprilia.
Jorge Martín (Aprilia) ha dominato il Gran Premio di Francia lo scorso fine settimana, vincendo la gara sprint di sabato e quella di domenica, superando Marco Bezzecchi a tre giri dalla fine, conquistando punti preziosi che lo mettono a solo un punto dall'italiano, con la stagione che sembra sempre più una corsa a due tra Bezzecchi (128 punti) e Martín (127 punti). con i due successivi molto indietro (Fabio Di Giannantonio, 84 punti, e Pedro Acosta, 83).
Terzo sul podio è stato Ai Ogura di Trackhouse, diventando il primo giapponese a salire sul podio in MotoGP dopo 14 anni. Ogura, quinto, è l'unico pilota non spagnolo o italiano tra i primi 11 della classifica.
Questa è la prima vittoria di Martín in un Gran Premio con Aprilia, da quando è entrato nel team nel 2025. Il campione del 2024 ha subito una stagione 2025 terribile, segnata da cadute e gravi infortuni, e ha partecipato a malapena a nessuna gara. Ma è tornato forte nel 2026 e Martín è ora la minaccia maggiore per Marco Bezzecchi per il titolo.
Il campione in carica Marc Márquez è caduto nella gara sprint e ha subito due interventi chirurgici domenica, dopo essersi fratturato il piede ed essere stato operato per un precedente infortunio alla spalla, e ora punta a tornare al Gran Premio d'Italia (29-31 maggio), mancando il Gran Premio di Catalogna il prossimo weekend, lasciandolo settimo in classifica con 57 punti... davanti ad Álex Márquez (55) e Francesco Bagnaia (53), entrambi caduti durante la gara domenicale.