José María Balcázar diventa l'ottavo presidente del Perù in un decennio

Il Congresso del Perù ha eletto José María Balcázar come presidente ad interim, segnando l'ottavo capo di stato del paese in soli dieci anni. L'ex giudice di 83 anni del partito di sinistra Perú Libre ha prestato giuramento poche ore dopo che i parlamentari hanno rimosso il leader ad interim José Jerí a causa di accuse di corruzione.

Balcázar ha ottenuto la maggioranza nella legislatura composta da 130 membri e servirà per cinque mesi, supervisionando il paese fino alle elezioni generali previste per il 12 aprile. Se nessun candidato ottiene più del 50% dei voti, si terrà un ballottaggio a giugno. Si è promesso di garantire elezioni trasparenti, mantenere la stabilità macroeconomica e intensificare gli sforzi contro la criminalità organizzata.

José María Balcázar // Shutterstock

Il tumulto politico peruviano è stato alimentato da ripetuti impeachment ai sensi di una clausola costituzionale che consente la rimozione per "incapacità morale permanente". L'attuale Congresso ha ora deposto tre presidenti dal 2021, tra cui Pedro Castillo, Dina Boluarte e Jerí.

Il breve mandato di Balcázar sarà focalizzato sulla stabilizzazione della governance in un paese alle prese con la crescente violenza e la profonda sfiducia istituzionale, mentre gli elettori si preparano a scegliere un nuovo presidente e un nuovo legislatore nei prossimi mesi...