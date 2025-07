José Mourinho anticipa un ritorno in Portogallo "all'apice della mia carriera"

HQ

José Mourinho, 62 anni, attualmente al club turco del Fenerbahçe, non si ritirerà dai doveri di allenatore prima di tornare nel suo paese d'origine, il Portogallo. Questo è quello che ha detto in un'intervista a SportTV (via Footmercato), quando gli è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione l'idea di tornare in Portogallo. E ha grandi progetti per il Portogallo, e non come un modo per far tramontare la sua carriera, il contrario:

"Verrò sicuramente in Portogallo. Non è ancora successo, ma accadrà. Non perché mi senta vicino alla fine, ma piuttosto perché ne sono lontano. Voglio venire in Portogallo all'apice della mia carriera, in salute e in piena forma fisica e mentale. Tornerò sicuramente" ha detto, dopo un'amichevole tra Portimonense e Fenerbahçe, vittoria per 2-1 della squadra di Mou come ospite.

Nella sua lunga carriera manageriale, Mourinho ha attraversato dieci squadre diverse in 25 anni. In particolare, almeno per i trofei vinti, Porto (vincendo due volte il campionato e, notevolmente, la Champions League nel 2004), l'Inter (vincendo la Champions League 2010 e due scudetti), il Chelsea (vincendo tre Premier League in due squadre, nel 2005, 2006 e 2015), il Real Madrid (vincendo la Liga nel 2012), il Manchester United (vincendo l'Europa League nel 2017) e la Roma (vincendo la Conference League nel 2022).

Tuttavia, quello che Mourinho non ha detto è quale squadra gli piacerebbe allenare. Ha già lavorato per due delle più grandi del paese, Benfica e Porto, oltre all'U.D. Leiria, attualmente in seconda divisione. Tuttavia, non ha mai allenato la nazionale...