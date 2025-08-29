José Mourinho di nuovo senza lavoro dopo l'eliminazione dalla Champions League

HQ

L'incantesimo di José Mourinho al Fenerbahçe S.K., club di Istanbul, è giunto al termine. Il club ha annunciato che "il direttore tecnico della nostra prima squadra di calcio professionistico, Jose Mourinho, che ha svolto le sue funzioni a partire dalla stagione 2024-2025, si è separato da noi".

"Lo ringraziamo per i suoi sforzi per la nostra squadra fino ad oggi e gli auguriamo successo nella sua futura carriera", aggiunge il club in un comunicato, in una mossa che arriva due giorni dopo che il Fenerbahçe è stato eliminato dal Champions League dal Benfica... curiosamente, il primo club in assoluto di Mourinho come allenatore 25 anni fa.

Il Benfica, ex campione d'Europa dopo aver vinto la Coppa dei Campioni, predecessore di Champions League nel 1961 (battendo il Barcellona) e nel 1962 (battendo il Real Madrid) e ha raggiunto altre cinque finali nel 1963, 1965, 1968, 1988, 1990, si è qualificato alla Champions League attraverso lo spareggio. Giocheranno contro Real Madrid, Chelsea, Leverkusen e Juventus, tra gli altri, nella fase di campionato.

Il Fenerbahçe, sconfitto mercoledì per 1-0, giocherà invece l'Europa League e questa mattina conoscerà i rivali. Tuttavia, Mourinho non guiderà la squadra. Qual è il suo prossimo progetto? Di recente ha detto di voler tornare in una squadra portoghese quando "è all'apice della sua carriera". Mourinho, 62 anni, ha lavorato in dieci team diversi dal 2000.