José Mourinho ha nominato allenatore del Real Madrid fino a giugno 2029, Florentino Pérez è stato proclamato presidente fino al 2030

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La "nuova" era al Real Madrid inizia ufficialmente questa settimana, con la nomina giovedì di Florentino Pérez a presidente dopo aver vinto le elezioni di domenica (prime elezioni nel club in 20 anni, con il 65% dei voti), che rimarrà in carica fino al 2030. A quel punto avrà 83 anni.

Ma, cosa più importante, giovedì è stato anche annunciato ufficialmente José Mourinho come allenatore capo della squadra, con un contratto di tre stagioni, fino al 30 giugno 2029. Il club ha inoltre annunciato che Mourinho si unirà al club il 13 luglio, all'inizio della preseason. Alla fine, fu raggiunto un accordo con il Benfica e Mourinho si unì al Real Madrid a un prezzo relativamente basso, nonostante il ritardo causato dalle elezioni.

Mourinho succederà a Xabi Alonso, nominato per tre anni, fino a giugno 2028, ma che è durato a malapena sette mesi (a partire da giugno dello scorso anno con la Coppa del Mondo per club). Álvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid Castilla, la sua squadra B, fu il suo sostituto, ma non fu fissata una scadenza per lui. Arbeloa ha lasciato il club e ora si vocifera per il Fulham.

Nelle ultime ore è stato riportato anche l'acquisto di Bernardo Silva, e apparentemente è stato fatto come richiesta personale da parte di Mourinho.