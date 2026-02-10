José Mourinho riceverà un ruolo come allenatore capo del Portogallo dopo i Mondiali 2026, secondo ESPN

HQ

José Mourinho, dopo 25 anni di lavoro in club di calcio in tutta Europa, tra cui Chelsea, InterMilano, Real Madrid, Manchester United o Tottenham Hotspur, e più recentemente Benfica, poteva finalmente realizzare il suo sogno di allenare la nazionale portoghese. Questo è in linea con ESPN, che ha riportato martedì che Mourinho riceverà l'offerta di diventare allenatore capo del Portogallo dopo il Mondiale 2026.

Roberto Martínez, attuale allenatore del Portogallo dal 2023, terminerà il suo contratto nell'estate 2026, dopo i Mondiali. Dopodiché, se Mourinho accetta, diventerebbe il nuovo allenatore del Portogallo, con l'intenzione di tenergli abbastanza tempo per formare una squadra forte per i Mondiali 2030. Come molti hanno sottolineato, a quel punto Cristiano Ronaldo, che Mourinho allenò al Real Madrid e con cui aveva un rapporto turbolento, sicuramente si sarà già ritirato...

Secondo la stessa fonte, se Mourinho lascerà il Benfica a fine stagione, Rúben Amorim, ex allenatore del Manchester United, potrebbe essere chiamato per la squadra di Lisbona.

Mourinho deve prima concludere una stagione complicata in Portogallo, con il Benfica terzo nel campionato portoghese, i tifosi arrabbiati con i vertici del club... e una prossima visita al Bernabéu in Champions League questo mese.