José Mourinho saluta il Benfica mentre l'annuncio del Real Madrid è imminente

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L'allenatore portoghese José Mourinho ha ufficialmente annunciato che lascerà il Benfica, e il club di Lisbona ha confermato che l'accordo è stato raggiunto con la squadra spagnola. Il Real Madrid pagherà 15 milioni di euro per liberare Mourinho e rompere il suo contratto prima del previsto.

In un post su Instagram, Mourinho ha ringraziato il presidente del Benfica Rui Costa "per l'opportunità che mi ha dato di lavorare per il Benfica. Rappresentare questo club è stato un onore e un privilegio", e ha anche ringraziato tutto lo staff "la cui professionalità, dedizione e competenza sono state esemplari".

Mourinho ha avuto parole ancora più speciali per i suoi giocatori: "I miei più sinceri ringraziamenti e i miei migliori auguri per la loro continua crescita personale e professionale. Me ne vado con la convinzione che, più di un'occasione, abbiamo costruito un rapporto duraturo: un giocatore migliore un giorno, un giocatore migliore per sempre".

Un anno fa, Mourinho ha lasciato il Fenerbahçe ed è tornato al Benfica, il club dove è iniziata la sua carriera da allenatore 25 anni fa. Nonostante una notevole serie di imbattibilità in campionato portoghese, il Benfica concluse al terzo posto con 80 punti, dopo 23 vittorie e 11 pareggi, dietro a Sporting e Porto, e perse l'occasione di giocare in Champions League.

Secondo i resoconti dell'AS, l'agente di Mourinho, Jorge Mendes, è stato fondamentale per facilitare un accordo rapido e relativamente economico tra i due club, poiché Mendes è anche l'allenatore di Marco Silva, ex allenatore del Fulham, assunto dal Benfica come sostituto di Mourinho.