Jose Mourinho torna al Benfica dopo 25 anni

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Jose Mourinho ha concordato un contratto biennale per tornare come allenatore del Benfica, 25 anni dopo il suo primo periodo al club.

Il 62enne è stato licenziato dal Fenerbahce il mese scorso dopo poco più di un anno in carica, ma fa un rapido ritorno alla dirigenza a Lisbona, sostituendo Bruno Lage, che è stato esonerato dopo la sconfitta di martedì in Champions League contro il Qarabag.

Roma, Italia 17.09.2023: Jose Mourinho allenatore della Roma durante la partita di calcio Italia Serie A TIM 2023-2024, tra AS Roma ed Empoli FC allo Stadio Olimpico di Roma // Shutterstock

Mourinho ha allenato brevemente il Benfica nel 2000 prima di passare al Porto, dove ha vinto la Coppa UEFA nel 2003 e la Champions League nel 2004. Quel successo lo ha portato al Chelsea, dove ha vinto tre titoli di Premier League in due incantesimi, prima di alzare altri trofei con Inter, Real Madrid, Manchester United e Roma.

Ora tornato al Benfica, Mourinho si occuperà dell'allenamento giovedì. Il suo ritorno prevede una riunione anticipata con il Chelsea il 30 settembre in Champions League, seguita da una trasferta a Newcastle a dicembre. Ti piace Mourinho come nuovo allenatore del Benfica?