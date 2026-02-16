José Mourinho vuole davvero eliminare il Real Madrid, ma vuole che vincano la LaLiga e loda Arbeloa

HQ

José Mourinho ha risposto nella conferenza stampa prima della partita Benfica-Real Madrid domani martedì in Champions League riguardo ai pettegolezzi sul fatto che tornerà al Real Madrid come allenatore la prossima stagione, sostituendo Álvaro Arbeloa.

Mourinho ha elogiato il suo periodo al Real Madrid, spiegando di sentire di aver dato tutto per il club, e anche i tifosi del Real Madrid che ha incontrato negli ultimi 12 anni la pensano allo stesso modo, tenendolo in grande considerazione. "So di aver fatto cose buone, cose cattive, ma ho dato tutto".

"Ma con questo non voglio alimentare storie che non sono vere. L'unica cosa reale è che ho un contratto con Benfica. Con il Real Madrid, zero. In realtà, mi piacerebbe davvero eliminare il Real Madrid, ma mi piacerebbe molto che Álvaro vincesse la Liga e che restasse al Real Madrid per molti anni, perché penso che sia un allenatore davvero capace e con molta personalità per allenare il Real Madrid".

José Mourinho allenò il Real Madrid tra il 2010 e il 2013, e in quel periodo vinse una Liga e una Coppa, ma non riuscì a vincere la Champions League, cosa che accadde esattamente un anno dopo che lasciò volontariamente il club, come lui stesso spiegò, per proteggere la mia famiglia, descrivendo quegli anni come "duri, intensi e violenti".