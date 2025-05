José Mujica muore a 89 anni

HQ

Le ultime notizie sull'Uruguay . José Mujica, ex presidente dell'Uruguay e simbolo di libertà, è morto all'età di 89 anni. Venerato per il suo stile di vita popolare e per le radicali riforme civili, Mujica ha contribuito a ridefinire l'identità della nazione durante la sua presidenza 2010-2015.

Ex ribelle marxista che ha trascorso oltre un decennio in prigione, in seguito è diventato un campione della marijuana legale, del matrimonio tra persone dello stesso sesso e del diritto all'aborto. La sua eredità, costruita sull'umiltà, la resilienza e la fede nella giustizia sociale, continua a risuonare attraverso le generazioni.