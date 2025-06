Josef Fares rivela se Hazelight realizzerà giochi cooperativi per 3-4 giocatori

HQ

Da Brothers a Split Fiction, Hazelight ha creato fantastiche esperienze cooperative per due giocatori. Ogni giocatore ha il proprio personaggio unico da giocare e quando ti siedi per giocare con un amico, un partner, un familiare o chiunque ti piaccia giocare, lo schermo si divide in due, ricordandoci i tempi della modalità cooperativa da divano di un tempo.

Parlando con Gamereactor al Nordic Game Festival, abbiamo chiesto al re della cooperativa, Josef Fares, della possibilità di andare oltre i due giocatori per i titoli futuri. "Non proprio in questo momento", ha detto Fares a proposito del concetto di un terzo o quarto giocatore.

"Penso che se ne hai un terzo o un quarto, ci vorrebbero tre o quattro schermi. Penso che sarebbe troppo da un punto di vista tecnico, e semplicemente troppo per la narrazione, avere personaggi unici", ha spiegato.

Il ragionamento di Fares ha senso. Non solo c'è la questione di rendere unico e interessante il terzo o quarto personaggio giocabile, ma c'è anche l'aspetto tecnico dello schermo aggiuntivo. A differenza di altri giochi cooperativi, i titoli di Hazelight ti consentono di vedere cosa sta facendo il tuo partner mentre giochi, cosa che potrebbe confondersi se venisse aggiunta un'altra schermata.

