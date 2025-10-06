Josef Fares sulla visita a Kojima: "È fantastico... umile come lo vedi nelle interviste"

HQ

Il fondatore e regista di Hazelight, Josef Fares, ha recentemente condiviso la sua ammirazione per Hideo Kojima dopo aver visitato lo studio del creatore giapponese a Tokyo. Parlando con Gamereactor durante il Comic-Con di Malaga di San Diego, il regista di It Takes Two and Split Fiction ha riflettuto calorosamente sull'esperienza e ha elogiato la personalità e l'ambiente di lavoro di Kojima.

"Guarda, abbiamo avuto dei colloqui davvero piacevoli. È fantastico e mi piace molto", ci ha detto Fares. "Ed è molto speciale in senso buono. E ha un ufficio davvero fantastico. Vorrei che la gente potesse vedere com'è".

Fares ha continuato descrivendo Kojima come una persona genuina e con i piedi per terra, nonostante il suo status leggendario all'interno del settore. "Kojima è come un vero ragazzo umile", Le tariffe sono continuate. "Come un vero cool... È umile come lo vedi nelle interviste, in realtà. È davvero fantastico. E mi piace molto".

I due registi sono noti per i loro approcci molto personali e non convenzionali al game design, e i fan hanno a lungo speculato sull'energia creativa che potrebbe innescare se i due dovessero mai collaborare. Mentre Fares non ha suggerito che una tale partnership sia in lavorazione, il suo entusiasmo per Kojima era chiaro e la sua visita a Kojima Productions ha lasciato una forte impressione.

"Penso che abbia anche una personalità davvero unica", Ha detto Fares. "E mi piace questo di lui. C'è qualcosa di folle in lui che amo".

Resta da vedere se questo incontro porterà al di là dell'ammirazione reciproca, ma è chiaro che una delle voci più espressive dei videogiochi ha trovato uno spirito affine in Hideo Kojima.

Puoi vedere la nostra intervista completa con l'iconico creatore qui sotto, dove abbiamo anche discusso del film Split Fiction.