Joseph Kosinski riavvia Miami Vice
Secondo Variety, il progetto sarà un reboot per il grande schermo del classico cult.
Il regista attualmente più in voga di Hollywood non sta rallentando. Dopo aver conquistato il botteghino con Top Gun: Maverick e la F1 guidata da Brad Pitt, Joseph Kosinski sta scambiando i motori a reazione e le piste da corsa con luci al neon e ritmi di synth. Variety riporta che il prossimo film di Kosinski è un reboot dell'iconica serie degli anni '80 Miami Vice, e lo descrive come segue:
"Il nuovo film esplora il glamour e la corruzione della Miami della metà degli anni '80 ed è ispirato all'episodio pilota e alla prima stagione della storica serie televisiva che ha influenzato la cultura e ha stabilito lo stile di tutto, dalla moda al cinema".
Questo non è un revival televisivo, è un omaggio cinematografico completo a "Brother's Keeper", l'episodio pilota scritto da Anthony Yerkovich che per la prima volta ha presentato al pubblico i detective Crockett e Tubbs mentre navigavano nella losca scena della droga di Miami. È stato riferito che le riprese inizieranno il prossimo anno, con una data di uscita nelle sale fissata per il 6 agosto 2027. Il cast è ancora un segreto, ma probabilmente scopriremo chi interpreterà i ruoli principali nel prossimo futuro.
Non vedi l'ora di vivere un po' di nostalgia degli anni '80 in una nuova versione?