Joseph Kosinski riavvia Miami Vice

Il regista attualmente più in voga di Hollywood non sta rallentando. Dopo aver conquistato il botteghino con Top Gun: Maverick e la F1 guidata da Brad Pitt, Joseph Kosinski sta scambiando i motori a reazione e le piste da corsa con luci al neon e ritmi di synth. Variety riporta che il prossimo film di Kosinski è un reboot dell'iconica serie degli anni '80 Miami Vice, e lo descrive come segue:

"Il nuovo film esplora il glamour e la corruzione della Miami della metà degli anni '80 ed è ispirato all'episodio pilota e alla prima stagione della storica serie televisiva che ha influenzato la cultura e ha stabilito lo stile di tutto, dalla moda al cinema".

Questo non è un revival televisivo, è un omaggio cinematografico completo a "Brother's Keeper", l'episodio pilota scritto da Anthony Yerkovich che per la prima volta ha presentato al pubblico i detective Crockett e Tubbs mentre navigavano nella losca scena della droga di Miami. È stato riferito che le riprese inizieranno il prossimo anno, con una data di uscita nelle sale fissata per il 6 agosto 2027. Il cast è ancora un segreto, ma probabilmente scopriremo chi interpreterà i ruoli principali nel prossimo futuro.

Non vedi l'ora di vivere un po' di nostalgia degli anni '80 in una nuova versione?