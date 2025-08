Josh Brolin condivide le preoccupazioni per il tanto atteso sequel dei Goonies

HQ

I Goonies è per quelli di noi che sono cresciuti in quell'epoca una delle esperienze cinematografiche più definitive e importanti del decennio. Quindi, il fatto che si parli di un sequel da anni non è poi così sorprendente. E ora, sembra finalmente che potrebbe davvero accadere, giusto in tempo per il 40° anniversario. Ma la grande domanda è, ovviamente, se sarà la reunion nostalgica che tutti speriamo, o solo un'altra disperata presa di denaro da una Hollywood creativamente in bancarotta.

Josh Brolin, che interpretava il fratello maggiore Brand nell'originale, ha condiviso i suoi pensieri in un'intervista con Entertainment Tonight e ha ammesso di avere alcune preoccupazioni sul progetto.

"Spero che accada perché l'esperienza è stata fantastica. Il film è stato accolto così bene, generazione dopo generazione. C'è solo tutto quello che c'è di buono. La trepidazione che provo è che tu rilasci qualcos'altro che lo contamina. Non voglio macchiare ciò che ricordo di esso".

È preoccupato che un sequel possa annacquare il fascino e lo status di culto dell'originale. Diverse sceneggiature sono state scritte nel corso degli anni, ma Spielberg, la cui Amblin Entertainment ha prodotto il film e ha l'ultima parola, secondo quanto riferito non è stato soddisfatto di nessuna di esse finora.

Ora lo sceneggiatore di Old Henry Potsy Ponciroli è stato incaricato di produrre, con Chris Columbus e Spielberg alla produzione, ma il film non ha ancora un regista dopo la scomparsa di Richard Donner qualche anno fa. Per quanto riguarda la trama, possiamo solo ipotizzare, forse una nuova generazione, forse i figli della banda originale, raccoglierà il testimone e si imbarcherà in nuove avventure.