Josh Brolin rivela che avrebbe potuto interpretare Quaritch in Avatar

HQ

Will Smith ha quasi interpretato Neo, Michelle Pfeiffer ha quasi interpretato Clarice Starling ne Il silenzio degli innocenti e Josh Brolin è stato preso in considerazione per il ruolo di Miles Quaritch nel franchise diAvatar, attualmente interpretato da Stephen Lang.

È facile capire come il burbero Brolin avrebbe potuto far conoscere la sua presenza come Quaritch, ma semplicemente non è stato così. Parlando con Josh Horowitz, Brolin ha detto che è stata una decisione difficile, ma l'impegno di tempo è stato ciò che lo ha allontanato.

Mettersi in un ruolo per un anno e mezzo sembrava semplicemente un impegno troppo grande per Brolin. Confrontando il ruolo con la sua apparizione nel MCU come Thanos, ha detto che sarebbe apparso solo occasionalmente come l'alieno viola.

"Era Stephen Lang," Ha detto Brolin, chiarendo che era un ruolo nel primoAvatar film che ha rifiutato. "Che conoscevo, ed ero molto felice per lui. È stato fantastico, quindi è successo esattamente come avrebbe dovuto".