Josh Duhamel e Minka Kelly sperimentano l'amore, la perdita e l'allevamento texano in Ransom Canyon di Netflix

Alcuni spettacoli in streaming piuttosto grandi stanno volgendo al termine nelle prossime settimane. Reacher: Season 3 si conclude oggi, The White Lotus: Season 3 si conclude la prossima settimana, Daredevil: Born Again subito dopo. Con tutti questi progetti che si concludono, potresti essere alla ricerca di qualcos'altro per soddisfare la tua fame televisiva e Netflix potrebbe avere il biglietto giusto... Soprattutto se l'allevamento e il romanticismo sono la tua marmellata.

Conosciuta come Ransom Canyon, questa serie vede Josh Duhamel nei panni del proprietario e unico occupante di un vasto ranch texano e lo vede recitare al fianco di Minka Kelly, una pianista che torna a casa da New York City per perseguire nuove opportunità di carriera. La coppia, conosciuta come i personaggi di Staten Kirkland e Quinn O'Grady, rispettivamente, si ritrova coinvolta in una relazione di volontà-non-vogliono, il tutto con uno splendido sfondo texano.

La serie arriverà su Netflix il 17 aprile e, con ciò quasi qui, puoi vedere il trailer Ransom Canyon qui sotto, così come la sua sinossi.

"Con la lotta generazionale per la terra di famiglia come sfondo, il cuore di Ransom Canyon è una storia d'amore tra i personaggi Staten e Quinn. Josh Duhamel (The Lost Husband, Transformers, Love, Simon) è l'ostinato e stoico Staten Kirkland, proprietario e unico occupante del tentacolare Double K Ranch, che si sta riprendendo dalla perdita della moglie. Staten guida la carica per resistere alle forze esterne che minacciano il suo modo di vivere e la terra che ama".

Nel frattempo, l'autrice di bestseller del New York Times Minka Kelly (Euphoria, Friday Night Lights) interpreta Quinn O'Grady, che si è spesso trovata all'ombra degli altri. Dopo un periodo a New York alla carriera di pianista da concerto, Quinn è tornato a Ransom Canyon per ritagliarsi un nuovo percorso e gestire la sala da ballo locale.