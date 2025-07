Josh Duhamel è stato "un po' lusingato" dal riferimento a The Studio

HQ

Molti attori hanno recitato nei panni di se stessi nella serie comica di Apple TV+ The Studio. Zoe Kravitz, Dave Franco e altri fanno apparizioni dirette, e anche molti attori sono stati controllati dallo show, tra cui la star di Transformers e Shotgun Wedding Josh Duhamel.

Parlando al podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, Duhamel ha rivelato di non essere stato messo a conoscenza della sua "apparizione" nello show prima che andasse in onda. Duhamel stesso in realtà non appare, ma il suo colpo alla testa lo fa mentre il personaggio di Seth Rogen sta cercando di lanciare i suoi protagonisti per il film Kool-Aid.

"C'è un intero episodio in cui vengo scelto per il ruolo del Kool-Aid Guy", Ha detto Duhamel. "Qualcuno che lo stava guardando me ne ha parlato. E io ero tipo, 'Sì, è figo, amo Rogen e tutti quei [ragazzi]. Ma penseresti che mi avrebbero chiamato e mi avrebbero detto: 'Ehi, ti dispiace se usiamo il tuo nome e la tua immagine per questo?' O almeno, 'Come si pronuncia il tuo nome?' Perché l'hanno pronunciato male".

A quanto pare, il cast di The Studio ha pronunciato il nome "do-HAM-el" piuttosto che la pronuncia corretta di "DUH-mel". L'attore non sembrava troppo infastidito, però, riconoscendo che avrebbe potuto essere uno scherzo pronunciare il nome in modo sbagliato. "Non mi interessa. Sono un po' lusingato da questo", ha detto.