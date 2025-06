Josh Duhamel è un sicario babysitter a London Calling

Questo autunno, i fan dell'azione potranno affollare i cinema per assistere a Josh Duhamel in azione nei panni di un sicario con un compito particolarmente impegnativo da completare. Ha il compito di aiutare il figlio di un gangster a diventare un uomo gettandolo nel profondo di un omicidio su commissione ad alto rischio, il tutto nel tentativo di garantire un passaggio sicuro per tornare a Londra in modo che possa stare con la sua famiglia.

Sì, in questo film noto come London Calling, l'azione sembra svolgersi prevalentemente in California, poiché in seguito a un colpo che lo ha messo sul radar di un mafioso rivale, lo sfortunato sicario di Duhamel fugge di nuovo negli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle la sua famiglia. Ora, vuole rivedere suo figlio, motivo per cui ha stretto un accordo con il delinquente di Rick Hoffman, tutto per fare da mentore a suo figlio interpretato da Jeremy Ray Taylor. Inutile dire che le cose non vanno troppo a gonfie vele.

London Calling debutterà nei cinema il 19 settembre e potete vedere il trailer del film qui sotto.