Josh Gad è chiaramente scappato da Doorman mentre inizia a registrare le sue battute per Frozen 3

La settimana scorsa, ci chiedevamo tutti cosa sia successo a Josh Gad? Dopo gli eventi della serie Wonder Man della Marvel, avevamo iniziato a chiederci se qualcuno avrebbe mai rivisto il famoso attore, tutto mentre scompariva durante un incontro con Doorman. Chiaramente, qualsiasi forma di preoccupazione era ingiustificata, dato che Gad è tornato al lavoro, nella cabina vocale, e sta iniziando a registrare le sue battute per Frozen 3.

L'attore ha ricorso su Instagram per confermarlo, in un post che afferma: "La terza volta è sempre la scelta ☃️ giusta. È ora di costruire un altro pupazzo di neve."

Anche se probabilmente Gad finirà presto di registrare le sue battute, dovremo aspettare un po' prima che Frozen 3 debutterà effettivamente nelle sale, dato che il film non è previsto prima di novembre 2027. Certo, quando arriverà sarà senza dubbio un enorme successo al botteghino, dato che la finestra di novembre/Ringraziamento continua a rivelarsi molto redditizia per i progetti animati Disney, con Zootropolis 2 come ultima prova di ciò. Poiché sia Frozen che Frozen 2 hanno incassato rispettivamente 1,286 miliardi e 1,453 miliardi di dollari nelle sale, tutti i segnali indicano che Frozen 3 sarà anche un successo commerciale molto promettente.

Non vedi l'ora di leggere Frozen 3?