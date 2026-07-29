Josh Hartnett affronta un terrore sommersNetflix o nel Below

Netflix ha già iniziato a delineare i suoi piani per questa stagione inquietante. La piattaforma di streaming ha appena pubblicato il primo trailer della emozionante miniserie nota come Below, che vede Josh Hartnett affrontare una minaccia strana e terrificante che si nasconde sotto l'acqua di un tranquillo villaggio di pescatori che chiama casa.

Creato da Jesse McKeown, Below vede anche protagonisti Charlie Heaton e Mackenzie Davis, e per quanto riguarda esattamente cosa il cast stia affrontando in questo film, il teaser trailer non rivela mai il mostro sotto le onde, lasciando invece i fan a speculare da soli.

La data di anteprima di Below è l'8 ottobre, e puoi vedere il trailer emozionante e piuttosto promettente della serie proprio sotto.