Josh Holloway era stato originariamente scelto per il ruolo di Gambit in X-Men Origins: Wolverine

X-Men Origins: Wolverine è uno di una raccolta di Fox film prodotti X-Men che i fan amano dimenticare, con questo film particolarmente problematico per molti. Pur avendo i suoi vizi, ha anche introdotto alcuni volti nuovi nei panni dei vari mutanti, tra cui Liev Schreiber come Sabretooth, Ryan Reynolds per la prima volta come Wade Wilson (Deadpool, anche se non diventa mai davvero il Merc with a Mouth ), e persino Taylor Kitsch come Gambit. Anche se oggi conosciamo bene questi ruoli e i casting, le cose avrebbero potuto andare molto diversamente.

Parlando su Fan Expo Portland (come riportato da Collider), la star di Lost e Yellowstone Josh Holloway ha rivelato di aver quasi avuto una carriera da supereroe, dato che inizialmente era stato scelto per il ruolo di Gambit in questo film.

"Beh, Gambit era uno di questi. In effetti, ho letto con Hugh Jackman e ho ottenuto la parte. Mi hanno abbracciato, hanno detto: 'Sei tu! Ci vediamo sul set.' "

Tuttavia, le cose cambiarono presto e i registi decisero che Gambit doveva essere interpretato da un individuo più giovane, il che significò che Holloway fu cacciato e Kitsch fu chiamato al suo posto.

"Alla fine di quella sera, il responsabile dello studio aveva chiamato dicendo: 'Vogliamo qualcuno di 10 anni più giovane.' Così hanno preso Taylor Kitsch. Mi chiedo se potrebbe tornare? Chissà, ma grazie. Ho imparato i trucchi delle carte e tutto il resto."

Con Channing Tatum che è l'ultimo attore a diventare Gambit, bisogna presumere che non vedremo mai Holloway indossare il mutante cajun, anche se Marvel farà un buon cameo...