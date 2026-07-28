Josh Malerman è desideroso di lavorare a un terzo romanzo Bird Box

Josh Malerman, autore di Bird Box, del suo seguito Malorie e di altri romanzi noti come Incidents Around the House, Pearl, Daphne e più recentemente Pictures of You, vuole tornare nel suo mondo post-apocalittico. In particolare, spera di tornare in un mondo dove devi tenere una benda sugli occhi, altrimenti ciò che vedi ti farà impazzire o ti suiciderà all'istante.

Parlando con Gamereactor al Celsius 232, Malerman ha rivelato che spera di poter scrivere un Bird Box threequel un giorno. "Ho la fantasia di scrivere un terzo libro... Bird Box e Malorie sono entrambe tipo, non so, tipo magre, sai, 280 pagine. Ho una fantasia di tipo un terzo volume epico di 1.200 pagine che è proprio una bestia, perché adoro scrivere di lei."

Malerman dice che Malorie è come una sorella gemella o una migliore amica per lui, ed è sempre stata al suo fianco durante tutta la sua carriera di scrittore. Aveva scritto 14 opere prima che Bird Box venisse pubblicato, ma il romanzo post-apocalittico fu il primo a uscire nei negozi.

Questo diede a Bird Box e Malorie un posto speciale nel cuore di Malerman, che divenne ancora più importante con l'uscita del film. "È la cosa più bella che mi sia mai successa," Malerman ha detto quando gli abbiamo chiesto come si sentisse riguardo all'adattamento oggi. "Il fatto che si stesse facendo un film, e non solo un film, Sandra Bullock, che è come l'Audrey Hepburn della mia generazione, era così sconvolgente. Se qualcuno dice, tipo, 'ti piace questo?' Cosa intendi, piacere? È la cosa più bella di sempre, vero?"

Se c'era una cosa che Malerman avrebbe cambiato del film, però, sarebbe stata di avere regole più rigide per le bende. Scopri di più su questi personaggi nell'intervista completa qui sotto: