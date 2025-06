Joshua Wong affronta una nuova accusa di sicurezza nazionale a Hong Kong

HQ

Le ultime notizie su Hong Kong . Venerdì, Joshua Wong, una delle figure pro-democrazia più riconosciute di Hong Kong, è stato nuovamente accusato ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino, questa volta per presunta collusione straniera.

Attualmente in carcere per precedenti accuse di sovversione, Wong è apparso visibilmente più magro in tribunale e ha scelto di non chiedere la cauzione. Le autorità sostengono che il nuovo caso riguarda tentativi di incoraggiare le sanzioni internazionali anni fa. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.